Pesquisas mostram eleições nos EUA completamente indefinidas

Enquanto isso, o seu vice, DJ, digo JD Vance, deu uma longa entrevista ao New York Times e foi perguntado cinco vezes sobre se Trump perdeu a eleição de 2020 e não respondeu. Por que isso importa, Tixa? Porque a análise é a de que quando Trump ou seu vice simplesmente seguem insinuando que a eleição de 2020 foi fraudada, é porque eles vão dizer de novo que a eleição é fraudada caso percam nos votos.

A republicana Liz Cheney, que declarou voto e está fazendo campanha para a Kamala, disse nesse domingo que ela não acha que o presidente da Câmara vá certificar a eleição de 2024 se Kamala vencer. Aff. O presidente é Mike Johnson, um republicano.

Liz era deputada no famoso 6 de janeiro.

"As alegações de fraude que Donald Trump estava fazendo [em 2020]... ele sabia que eram falsas. Ele foi informado disso, não apenas em discussões comigo, mas também pelo advogado republicano da Câmara. Acho muito importante que os republicanos não sejam maioria na Câmara em janeiro de 2025."

O caos

Uma reportagem do Washington Post mostrou que, no sábado, um funcionário do Serviço Florestal dos EUA, que está apoiando os esforços de recuperação junto com a Agência Federal de Gestão de Emergências (FEMA), enviou uma mensagem a várias agências federais alertando que a FEMA estava aconselhando todos os socorristas no Condado de Rutherford, na Carolina do Norte, a "recuar e evacuar imediatamente". E por quê? Porque caminhões de milícia armada foram encontrados pela região dizendo que estavam caçando a FEMA.