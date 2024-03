Parlamentares vão à OEA contra Moraes por 'atos tirânicos' nos julgamentos do 8/1

Segundo a petição entregue à secretária-executiva adjunta da Comissão, María Claudia Pulido, nesta terça, 12, a invasão e depredação das dependências dos Três Poderes foi causada por "manifestantes descontentes com o resultado das eleições, desarmados e desprovidos de apoio bélico dos órgãos que integram as Forças Armadas".

Os parlamentares classificam o ato antidemocrático como uma "baderna coletiva" e argumentam a "inexistência" de crimes de golpe de Estado e abolição violenta do Estado Democrático de Direito.

Segundo os deputados e senadores que subscrevem a peça, "não havia a mínima possibilidade de deposição ou restrição do exercício dos poderes das autoridades legitimadas para o exercício dos Três Poderes da Nação", vez que a ofensiva ocorreu em meio ao recesso do Legislativo e do Judiciário.

"Interpretar que os atos de vandalismo tinham por escopo desencadear intervenção militar das Forças Armadas no governo do país exacerba a competência do órgão julgador", sustentam.

O documento destaca que o STF fez uma "manobra processual" para julgar os acusados do 8 de janeiro, que não têm foro por prerrogativa de função. Argumenta que Alexandre de Moraes seria "suspeito" para conduzir os processos, considerando sua condição de "vítima, investigador e julgador" — essa indicação tem relação com o suposto plano de sequestro do ministro, tornado público pelo próprio magistrado.

Segundo o diretor-geral da Polícia Federal Andrei Rodrigues afirmou ao Estadão, o plano era "eliminar" Moraes "das formas mais bárbaras possíveis". Os parlamentares chamam o relato de "narrativa extremamente afastada da realidade".