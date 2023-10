Bill Gates compra castelo na Itália por cerca de 320 milhões de reais

A propriedade havia sido comprada pelo príncipe saudita Alwaleed bin Talal por US$ 2,2 bilhões em 2021. No entanto, há rumores de que Gates teria desembolsado entre 50 e 60 milhões de euros para adquirir o local de uma seguradora genovesa.

Para transformar o castelo em um hotel de luxo, será necessário realizar uma alteração na documentação do imóvel, tendo em vista que é registrado para uso "residencial".

O prefeito de Portofino, Matteo Viacava, celebrou a suposta venda, mas fez um alerta sobre os documentos. "Estamos felizes que uma pessoa tão importante tenha demonstrado interesse em Portofino, mas regras são regras e devem ser respeitadas por todos." No passado, a propriedade era da Baronesa Jeannie Watt Mumm, viúva do Barão Mumm, que é lembrada em Portofino até hoje como "a senhora do Castelo de San Giorgio".