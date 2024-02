Crise diplomática faz de Lula 'persona non grata' para o governo de Israel

No Museu do Holocausto, em Tel Aviv, o embaixador brasileiro Frederico Meyer foi submetido a constrangimentos pelo chanceler israelense Israel Katz. Meyer foi chamado de volta ao Brasil para consultas. Ontem o ministro Mauro Vieira convocou o embaixador de Israel para falar do desconforto em meio à crise. Leia na Folha de S.Paulo. Em entrevista ao UOL News, o embaixador da Palestina no Brasil, Ibrahim Alzeben, disse que o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu está isolado, e que as palavras de Lula chamando a atenção para a destruição sem controle em Gaza têm efeito positivo para a paz na região.

Polícia Federal intima Bolsonaro para depor na quinta sobre tentativa de golpe. Os advogados do ex-presidente tentaram adiar o depoimento com a alegação de que ele não teve acesso integral aos autos da investigação. Mas ontem ainda o ministro Alexandre de Moraes (STF) rejeitou o pedido da defesa e manteve a data na quinta-feira, três dias antes da manifestação que planeja reunir bolsonaristas na avenida Paulista, em São Paulo, no próximo domingo. No Rio, o pastor Silas Malafaia convocou para quinta "um jejum pela nação".

Moraes decidiu que Bolsonaro pode ficar em silêncio ou falar durante o interrogatório, mas "não lhe compete escolher a data e horário". Também foram intimados a depor outros alvos da investigação sobre a trama golpista para afastar o presidente Lula do poder, entre eles o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, o candidato a vice-presidente Braga Neto e o ex-ministro da Justiça Anderson Torres.

EUA propõem resolução da ONU para cessar-fogo na Faixa de Gaza. O texto apresentado ontem ao Conselho de Segurança das Nações Unidas também expressa repúdio à operação militar de Israel na cidade de Rafah, ao sul de Gaza, para onde fugiram milhares de palestinos.

O termo "cessar-fogo", ainda que provisório, está sendo mencionado pela primeira vez por autoridades de Washington desde que o conflito entre Israel e Hamas começou. Em votações sobre a necessidade de interromper os ataques e promover a ajuda humanitária em Gaza, o governo norte-americano protegeu os aliados israelenses das ações da ONU com dois vetos e duas abstenções diante do Conselho de Segurança. Leia em Opera Mundi.

Guerra de facção criminosa provoca mortes em série no interior do Piauí. Forças policiais ocuparam ontem as cidades de São Raimundo Nonato e Avelino Lopes a fim de evitar que o número de mortes violentas aumente. Carlos Madeiro escreve que cinco mortes recentes estão relacionadas a disputas de dois grupos de traficantes do PCC: os marotos e os brancos.