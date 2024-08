Para surpresa de ninguém, Galípolo é indicado à chefia do BC

Em entrevista a Raquel Landim, o ex-presidente do bando Armínio Fraga alertou para que a relação de Galípolo com Lula não espelhe a de Alexandre Tombini com Dilma Roussef, lembrando um momento em que a condução da política monetária foi considerada excessivamente vulnerável à influência política. Na mesma coluna, o economista Tony Volpon lembra que a proximidade do provável novo presidente com Lula e Haddad pode emular a que Henrique Meirelles tinha quando chefiou o banco, vista pelo mercado como positiva.

Felipe Salto não acredita em nenhum dos cenários "porque é outro presidente Lula, é outro contexto internacional e doméstico e o Galípolo é outra figura que tem uma formação bastante sólida". E aprova a indicação: "É um excelente agouro do ponto de vista do que vai acontecer com o Banco Central e com a condução da política monetária".

