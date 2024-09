Autoridade Climática é fonte de divergências públicas no governo

Josias de Souza sente "cheiro de queimado" no projeto: "As fraturas no governo, expostas às vésperas do discurso de Lula na Assembleia Geral da ONU, em Nova York, mostram que os mais otimistas deveriam procurar um extintor".

Felipe Salto vê outra deficiência no plano de combate a eventos extremos do governo: a falta de menção a ele no Orçamento da União para 2025. Para ele, os desastres climáticos "têm um componente de imprevisibilidade, mas poderiam, também, ser contemplados nas estratégias de políticas públicas e, portanto, no Orçamento anual. Essa prática evitaria decisões atabalhoadas e eventuais comportamentos oportunistas, como flexibilizar as regras de licitações públicas".

Outros olhares

Raquel Landim: Netanyahu ataca civis libaneses para não explicar revés com reféns em Gaza. Leia mais

Milly Lacombe: Como será o encontro do Fernando Diniz com o melhor jogador do Brasileirão? Leia mais