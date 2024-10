Quem venceu o debate UOL/Folha para prefeito de São Paulo?

Esta é a newsletter Olhar Apurado. Inscreva-se gratuitamente para receber no seu email de segunda a sexta. Conheça as demais newsletters do UOL. São cerca de 20 opções sobre os mais variados assuntos para a sua escolha.

Não houve pugilato, agressão com mobiliário ou coisa pior. No debate UOL/Folha com os candidatos a prefeito de São Paulo, até vislumbraram-se propostas por entre a espessa fumaça de acusações verbais, defesas idem, concurso de religiosidade e alguma misoginia.