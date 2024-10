Hemorragia entre bolsonaristas pode tirar Nunes do 2º turno

Uma semana atrás, Marçal tinha quatro pontos de vantagem sobre Nunes entre bolsonaristas. Agora, são 19. "Se não for interrompida, a sangria pode retirar o prefeito do segundo turno", avalia Josias de Souza. "A esta altura, Nunes parece depender mais da força da máquina da prefeitura, de um exército de candidatos a vereador dispostos a trabalhar por ele no domingo (6) e, no campo ideológico, de um voto mais concentrado na centro-direita do que no bolsonarismo raiz", pensa Bruno Boghossian.

Leonardo Sakamoto usa o resultado para se perguntar sobre o papel dos cabos eleitorais de luxo na disputa: "Tarcísio, Lula e a tropa de choque bolsonarista, quem é mais efetivo na reta final?". A análise completa está aqui e merece leitura.

Outros olhares

