Exército de Israel diz ter matado 90 homens armados no Hospital Al Shifa, em Gaza

Também foram publicados os nomes e as fotos de dois soldados israelenses mortos na operação.

A incursão israelense no hospital começou na madrugada de segunda-feira. Os militares, que publicaram vídeos de esconderijos de armas dentro das instalações, disseram que enviaram forças especiais apoiadas por infantaria e tanques, com base em informações de que o hospital estava novamente sendo usado por homens armados.

Ismail Al-Thawabta, diretor do escritório de imprensa do governo do Hamas em Gaza, disse que todos os mortos eram pacientes feridos e pessoas deslocadas dentro do hospital.

"O exército de ocupação israelense pratica a mentira e o engano ao divulgar sua narrativa como parte da justificativa de seus crimes contínuos que violam o direito internacional e o direito humanitário internacional", disse ele.

A Reuters não conseguiu verificar nenhum dos relatos.

Israel enfrentou críticas ferozes em novembro do ano passado quando suas tropas invadiram pela primeira vez o Hospital Al Shifa. Os militares descobriram túneis no local, que, segundo eles, haviam sido usados como centros de comando e controle pelo Hamas. O grupo palestino e a equipe médica negam que o hospital seja usado para fins militares ou para abrigar combatentes.