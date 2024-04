Israel diz que mais ajuda está entrando em Gaza, mas números são contestados

Israel disse na sexta-feira que abriria o ponto de passagem fechado de Erez para o norte de Gaza a partir de Israel para suprimentos de ajuda, aprovaria mais ajuda jordaniana através da passagem de Kerem Shalom, no sul, e permitiria temporariamente que seu porto de Ashdod fosse usado para ajuda.

Erez, a principal passagem para o norte de Gaza antes da guerra, está fechada desde que foi destruída em 7 de outubro.

Israel impôs um bloqueio total no início da guerra, mas gradualmente permitiu a entrada de ajuda, primeiro através da passagem de Rafah pelo Egito e depois pela passagem de Kerem Shalom, nas proximidades, a partir do próprio Israel.

Um aumento no fluxo de ajuda para Gaza nos últimos dias também foi observado por funcionários do Crescente Vermelho no Egito, que disseram que mais de 350 caminhões atravessaram de lá para Gaza na segunda-feira e 258 no domingo. Isso foi muito mais do que nas últimas semanas, quando o número era geralmente inferior a 200, disseram.

No entanto, a UNRWA, principal agência da ONU em Gaza, disse que 223 caminhões haviam entrado na segunda-feira, menos da metade dos 500 caminhões que, segundo a agências, são necessários diariamente.

Em seu relatório diário sobre a situação na terça-feira, a UNRWA disse que "não houve nenhuma mudança significativa no volume de suprimentos humanitários que entram em Gaza ou melhoraram o acesso ao norte".