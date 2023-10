Aumento de atos antissemitas na França preocupa governo; 20 pessoas foram presas

Um aumento dos atos antissemitas foi constatado na França desde o ataque do Hamas a Israel no sábado (7). O ministro do Interior francês, Gérald Darmanin, mencionou nesta quarta-feira (11) "vinte detenções" após atos e ameaças antissemitas no país.

"É importante que todos os franceses de fé judaica saibam que estão protegidos", disse Gérald Darmanin", em visita a uma escola judaica em Sarcelles, uma cidade satélite ao norte de Paris, conhecida como "pequena Jerusalém", devido ao número importante de moradores judeus.