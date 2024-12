Queda de Assad pode incitar volta das ações terroristas do grupo Estado Islâmico no Ocidente?

De acordo com Asiem El Difraoui, não se tem uma ideia precisa do número de combatentes do Estado Islâmico ainda presentes no deserto sírio, na fronteira com o Iraque. Segundo o especialista, há por volta de uma centena de milhares de apoiadores do grupo nos campos curdos nos territórios controlados por esta minoria no Iraque. Essas pessoas, detidas com suas famílias há anos pelas forças curdas, sobretudo no campo de refugiados de Al-Hol, no norte da Síria, poderiam aproveitar das lacunas de segurança para escapar.

O HTS, grupo rebelde mais forte que tomou o poder em Damasco, conseguiu controlar durante anos pequenos grupos jihadistas, sobretudo franceses, e deixou claro que é contra a realização de ações armadas contra o Ocidente.

"A grande questão é se esses pequenos grupos vão tentar criar relações com o Estado Islâmico. Então existe um risco. É necessário dizer também que o HTS combateu o Estado Islâmico com todos os meios, também foi vítima de ataques suicidas do grupo Estado Islâmico", lembra o especialista, afirmando que os dois grupos são inimigos desde sua separação em 2015.

100 jihadistas franceses procurados por terrorismo

Cerca de "cem franceses" estavam no reduto rebelde de Idlib, no noroeste da Síria, antes da queda de Bashar al-Assad no domingo (8). Eles são "a principal preocupação" das autoridades francesas, anunciou o procurador antiterrorismo Olivier Christen, em entrevista à rádio RTL, especificando que eles eram "combatentes jihadistas".

"Entre os combatentes que derrubaram o regime de Bashar Al-Assad em menos de uma semana, estão os jihadistas franceses do movimento Hayat Tahrir al-Sham (HTS) e a brigada de Omar Omsen" ou Omar Diaby, considerado responsável por recrutar dezenas de jihadistas na França, de acordo com o procurador antiterrorismo em entrevista ao jornal francês Le Figaro.