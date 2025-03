Em resposta à Trump, Irã diz não ter arma nuclear e que ameaças são 'imprudentes'

O aiatolá ainda disse considerar as ameaças de ação militar dos EUA "imprudentes"

O ministro das Relações Exteriores iraniano, Abbas Araghchi, recebeu nesta quarta-feira uma carta do presidente americano Donald Trump. O documento foi entregue a Teerã por um diplomata sênior dos Emirados Árabes Unidos, informou a mídia iraniana.

"A carta de Trump foi entregue ao Irã pelo conselheiro diplomático do presidente dos Emirados Árabes Unidos, Anwar Gargash", informou a agência de notícias iraniana Fars.

Na sexta-feira (7), Trump anunciou que havia enviado uma carta ao líder supremo iraniano, incitando Ali Khamenei a entrar em negociações sobre seu programa nuclear, alertando sobre uma possível ação militar caso o Irã se recusasse. "Escrevi uma carta dizendo que espero que negociem, porque se tivermos que agir militarmente, será terrível para eles", disse o chefe da Casa Branca à Fox Business, na semana passada. "Não se pode permitir que tenham uma arma nuclear", declarou o presidente norte-americano.

Desde que voltou ao poder em 20 de janeiro, o republicano tem se mostrado favorável a negociar com o Irã sobre o programa nuclear do país. Mas, ao mesmo tempo, Trump reforçou as sanções contra Teerã, com foco no petróleo. Além disso, aplicou a política de "pressão máxima", como fez durante o primeiro mandato (2017-2021), com o objetivo de enfraquecer a economia e reduzir a influência internacional do Irã.

O acordo histórico de 2015, conhecido como Plano de Ação Integral Conjunto (JCPOA, na sigla em inglês), impôs restrições ao programa nuclear do Irã em troca de uma diminuição das sanções. No entanto, em 2018, durante o primeiro mandato, Trump retirou os Estados Unidos de forma unilateral acordo, e recuou em seus compromissos.