Argentina: Deputados retomam debate e devem votar megaprojeto de Milei hoje

No terceiro dia de debates na Câmara de Deputados da Argentina, a expectativa é que o megaprojeto do presidente Javier Milei seja votado hoje (2). O texto, conhecido como "lei ônibus", tem diversos objetivos, como desregular a economia, dar poderes especiais ao Executivo em matérias de administração e economia e promover mudanças em temas sociais e de segurança, além de confirmar estado de emergência no país até dezembro de 2024.

A votação deve ocorrer à tarde — trata-se de uma das votações mais longas dos últimos 30 anos. Do lado de fora, há expectativa de mais protestos.

De acordo com o governo, entre 31 de janeiro e 1º de fevereiro, oito pessoas foram detidas nas manifestações contra as reformas de Milei, que ocorreram em frente ao Congresso. Ontem, no ato mais violento, diversas pessoas feridas — entre elas, ao menos 20 jornalistas, vítimas em sua maioria de bala de borracha.