Confronto com polícia e vários feridos marcam novos protestos contra Milei

No segundo dia de discussão no Congresso Nacional argentino sobre a "lei ônibus", em Buenos Aires, milhares de manifestantes protestam do lado de fora do palácio legislativo contra as reformas econômicas encabeçadas pelo megaprojeto ultraliberal do presidente Javier Milei.

Houve confronto com a polícia, e dezenas de pessoas ficaram feridas. O ambiente hoje é ainda mais tenso do que o de ontem, o primeiro dia de protestos.

Desde as 17h (horário de Brasília), havia um forte operativo policial no Congresso, envolvendo polícia federal, polícia de Buenos Aires e choque, além de blindados e muitas motos. Todo esse aparato faz parte do protocolo antiprotesto do Ministério da Segurança, que proíbe que manifestantes fechem vias públicas.