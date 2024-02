Mercosul terá brasileira 'feminista e antirracista' nos Direitos Humanos

Ser mãe influenciou na decisão de mudar o rumo profissional e deixar de trabalhar em organizações de direitos humanos para passar a atuar "do outro lado", como ela definiu o trabalho dos Estados na criação de políticas públicas que previnam as violações a esses direitos. "Trabalhar com direitos humanos é extremamente perigoso no Brasil e na região", disse.

Veja a entrevista da nova diretora ao UOL.

Qual será a prioridade da sua gestão?

Essa será uma gestão brasileira, feminista e antirracista à frente do IPPDH, de uma pessoa que se construiu como militante de direitos humanos, que vem da sociedade civil. Dito isso, é importante destacar que o combate à discriminação racial é o que de melhor o Brasil pode contribuir com os outros países da região. Também estou comprometida com a participação social para a construção de políticas públicas de direitos humanos. Meu principal objetivo é identificar as fortalezas de cada país que participa do Mercosul.

Quais contribuições dos demais países do bloco serão prioridade na sua gestão?

Na Argentina, temos o país de referência em política de memória, verdade e justiça, que hoje em dia atravessa todos os setores da sociedade e está incorporada à cultura do país.