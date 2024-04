Lutas de independência na África incitaram Revolução dos Cravos em Portugal

Como descreve o escritor e político Maurício Paiva, na obra "Portugal: a revolução e a descolonização (Editora Mauad X, 2017), o Capitães de Abril tiveram contato próximo com as duras realidades da vida nas colônias e das lutas de libertação e com o ambiente de negociações com os revoltosos, "quando os dirigentes do MFA tiveram, pela primeira vez, a oportunidade de um debate direto com os lideres nacionalistas das colônias — parecem ter exercido alguma influência nas posições políticas e ideológicas que um bom número de militares do MFA viria a assumir", ressalta Paiva, que vivenciou de perto o período pós revolução em Portugal.

Revolução Democrática em Portugal derrubou ditatura mais longa da Europa e trouxe desenvolvimento social e econômico ao país Imagem: Reprodução

No artigo "Os movimentos africanos pela independência e o fim do salazarismo", publicado na revista Afro-Ásia, edição 56, de 2017, o historiador Juvenal de Carvalho Conceição, da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, detalha como os movimentos de libertação das ex-colônias portuguesas estabeleceram uma estratégia coordenada com a correlação de forças do momento e estimularam a queda do salazarismo.

De acordo com o historiador, as lutas pela independência transitaram entre a agitação política, o recrutamento e formação de quadros, a articulação com outros movimentos e busca de apoio de países africanos já independentes até chegaram à luta armada, adotando a estratégia de guerrilha combinada com a insurgência popular em várias frentes de combate simultâneos.

"Em Angola ainda havia uma relativa estabilidade. Na Guiné-Bissau e Cabo Verde já não havia mais o que fazer. A situação era de colapso militar e o território estava sob controle dos africanos. Em Moçambique, os colonialistas estavam perdendo terreno rapidamente e a situação só não estava no mesmo nível da Guiné por conta da extensão territorial", escreveu Juvenal.

Derrubar o salazarismo era condição para a descolonização

Por outro lado, os esforços de Portugal na guerra colonial para conter as lutas africanas desgastaram o país, tanto em termos econômicos, quanto de apoio popular, com o desinteresse da juventude com a carreira miliar. Juvenal aponta que a evolução dos gastos militares chegou a comprometer 40% a 60% do orçamento nacional para manter os cerca de 200 mil soldados na guerra colonial



"O movimento anticolonialista criado em 1957, que deu lugar à Frente Revolucionária Africana para a Independência das colônias portuguesas e a realização de conferência das Organizações Nacionais das Colônias Portuguesas, são demonstrações do nível de articulação de ação consciente e coordenada desses movimentos, que apostaram numa guerra prolongada em várias frentes de batalha como forma de desgastar, enfraquecer, minar as forças armadas e o Estado português já economicamente desnutrido", Juvenal de Carvalho Conceição.