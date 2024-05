Caixa mantém em sigilo investigação de caixa 2 sobre interina da Petrobras

Coppetti também ocupou a vice-presidência de Tecnologia da Caixa quando o sigilo do caseiro Francenildo Costa foi quebrado após ele acusar o então ministro Antonio Palocci de frequentar uma "casa de lobby" em Brasília. Em depoimento à CPI dos Bingos, que investigou o caso, ela negou qualquer envolvimento e, na época, isentou a Caixa. Em 2019, o banco foi condenado a indenizar o caseiro pela quebra do seu sigilo.

Na Petrobras, Coppetti é responsável por relações institucionais, fazendo a intermediação entre políticos, empresários e a petroleira. É uma área com bastante ligação com a presidência da empresa. Procurada, a empresa informou à coluna que não comentará a investigação da CEF.

Troca-troca

Indicada para substituir Jean Paul Prates, a expectativa é de que Chambriard substitua praticamente todos os diretores.

Três pessoas que a conhecem há duas décadas disseram à coluna que seu perfil é de trabalhar somente com quem tenha 100% de lealdade a ela. Chambriard chegou ao cargo indicada pelo ex-presidente da Petrobras José Sergio Gabrielli, que comandou a petroleira na época da polêmica compra da refinaria de Pasadena, uma planta inoperante que causou prejuízos milionários à empresa.

Todas as atenções do mercado estão voltadas para eventuais mudanças nas diretorias de Exploração e Produção (a chamada diretoria do "fura-poço") e de Engenharia, que gastam milhões de dólares com descobertas e desenvolvimento de projetos. As duas são comandadas hoje por funcionários de carreira da Petrobras, Joelson Falcão Mendes e Carlos José de Nascimento Travassos, respectivamente. Ambos foram alçados aos postos na gestão de Prates.