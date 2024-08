Defesa defende manutenção de contrato com Starlink, de Elon Musk

O Ministério da Defesa informou ao Congresso que o rompimento do contrato com a Starlink, do empresário Elon Musk, "poderá" acarretar "prejuízo para o emprego estratégico de tropas especializadas".

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou nesta quinta-feira (29) o bloqueio das contas da Starlink no Brasil para quitar multas do X, também do empresário, por descumprimento judicial.

A decisão não afeta o contrato com o Ministério da Defesa, mas coloca em risco a atividade da empresa no país, uma vez que Musk já decidiu fechar o escritório do X (antigo Twitter) devido à contenda com Moraes.