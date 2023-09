A capela do Rio do Engenho de Santana, como também é conhecida, é uma das raras construções do tipo em área rural. Foi também o primeiro prédio erguido em Ilhéus e até hoje o local tem missas mensais.

Pelo seu valor histórico cultural, o local é visitado por turistas com frequência.

Após vistoria, o Iphan viu a necessidade de obras emergenciais para contenção do terreno. Para isso, diz no relatório, devem ser contratados engenheiros estruturalista e arqueologista para acompanhar as escavações.

Outra obra emergencial solicitada é nas fundações de pedra da capela, que precisam de "consolidação e reforço."

Em termos estruturais, o órgão federal pede ainda que sejam feitas revisões completas elétrica e hidráulica, além de obras de acessibilidade e instalação de para-raios e sistemas de prevenção a incêndios e segurança patrimonial.

Setas apontam pedras que sustentam capela: terreno está em movimentação e ameaça histórica Imagem: Arquivo pessoal

Em nota à coluna, o Ipahn afirma que obras emergenciais de contenção estrutural são necessárias para garantir a integridade física da capela. Entretanto, diz que não seria o poder público o responsável pelos reparos.