Além de Bruno e Dorothy, duas lideranças indígenas —Alessandra Munduruku e Neidinha Suruí— também foram homenageadas com nome de espécies. A quinta espécie homenageou a professora Kátia Pelegrino, que trabalha com pesquisa das espécies do gênero desde o começo dos anos 2000.

Quando a gente começou a finalizar o artigo, no ano passado, o Brasil estava em um momento delicado para a conservação da Amazônia, com o assassinato recente do Bruno Pereira, níveis de desmatamento disparando, garimpo ilegal. A gente então entendeu que era um momento oportuno de homenagear essas pessoas.

Pedro Murilo Sales Nunes, do Departamento de Zoologia do Centro de Biociências da UFPE

Conheça as espécies

Iphisa brunopereira - Vive oeste da Amazônia, nas margens do Rio Içá (AM), no interflúvio dos rios Napo e Putumayo, no Peru, e em planícies do Equador.

Iphisa brunopereira no rio Içá, no Amazonas Imagem: Renato Recoder

Iphisa dorothy - Encontrado na Amazônia oriental e central, ao sul do rio Amazonas, no interflúvio Purus-Madeira e Madeira-Tapajós, chegando às margens dos rios Aripuanã e Juruena.