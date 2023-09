Em sua defesa, o pastor argumentou que o discurso faz parte do direito à liberdade de expressão e afirmou que os termos "são extraídos de seu arcabouço de fé e da própria literatura que versa sobre as religiões de matriz africana". Entretanto, a juíza Ana Cecília Toscano Vieira Pinto não acolheu os argumentos do acusado.

Se de um lado a Carta Magna assegura a liberdade de fé do acusado, de outro norte também é garantido o direito de credo de todos aqueles que professam fés diversas, incluindo, por óbvio, as religiões de matriz africana.

Juíza Ana Cecília Toscano Vieira Pinto

A magistrada explica ainda que as liberdades —de credo ou de expressão— têm limites, "sobretudo na proteção da dignidade da pessoa humana, e o discurso de ódio incita adeptos de sua igreja ou credo a discriminar as religiões de matriz africana".

O acusado excedeu os limites da liberdade de expressão, de forma que sua fala não encontra guarida no direito constitucional ao proselitismo religioso. Trata-se, em verdade, de um discurso de ódio contra as religiões de matriz africana e seus praticantes, calcado fundamentalmente no preconceito aos deuses, símbolos e práticas dessas crenças.

Ana Cecília Toscano Vieira Pinto

Ameaças aumentaram após vídeo. A juíza ainda cita testemunhas da religião candomblé que disseram em juízo que as ameaças à comunidade religiosa de matriz africana cresceram após a circulação do vídeo e foi necessária a presença da polícia para protegê-los.