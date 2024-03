Menino manda carta a juíza e tem nome de padrasto como 2º pai em certidão

Análise de assistente social e depoimentos

A relação de pai e filho foi relatada por diversas pessoas ouvidas no processo. Um parecer do Ministério Público do Estado do Ceará também foi favorável ao reconhecimento do vínculo paternal. Na nova certidão, Ravel terá dois pais.

Neste momento, a opção foi solicitar apenas a inclusão do sobrenome do Adilton, sem retirar o sobrenome do pai biológico, porque o Ângelo é apenas uma criança. É importante ter cautela. Segundo a legislação, ele é uma pessoa em desenvolvimento e retirar o sobrenome do pai biológico significaria abrir mão de direitos sucessórios [herança], por exemplo.

Jefferson Leite, defensor público

Encontro da família com o defensor público em 2021 Imagem: Deborah Duarte/Ascom DPCE

A Justiça ainda pediu que o vínculo fosse endossado por um laudo elaborado por uma assistente social da Prefeitura de Quixeramobim, que visitou a família, conversou com as partes e entrevistou testemunhas.