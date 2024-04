'Quem vai é outro': MP cobra Uber após racismo religioso com mãe de santo

A Lei 7.716 e o artigo 5º da Constituição nos dão o direito de adorarmos a Deus da forma que escolhermos. A gente pode adorar Deus de várias formas, não só existe uma religião no país, o Estado não tem religião. Eu quero que me respeitem, porque eu respeito as pessoas.

Mãe de santo Lúcia Oliveira

Visita de integrantes de comissão da OAB-PB ao terreiro após a repercussão do racismo religioso Imagem: Arquivo pessoal

Uber diz não tolerar discriminação

Em nota, a Uber afirma que já baniu o motorista e relatou seu posicionamento referente a casos do tipo:

"A Uber não tolera qualquer forma de discriminação e informa que a conta do motorista está banida da plataforma. Em casos dessa natureza, a empresa encoraja a denúncia tanto pelo próprio aplicativo quanto às autoridades competentes e se coloca à disposição para colaborar com as investigações, na forma da lei.

A Uber busca oferecer opções de mobilidade eficientes e acessíveis a todos. A empresa reafirma o seu compromisso de promover o respeito, igualdade e inclusão para todas as pessoas que utilizam o app."