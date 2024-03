Ação cobra que Braskem perca imóveis 'comprados' de vítimas de afundamento

A posse das áreas desocupadas pela Braskem já era alvo de contestação — já que algumas localidade poderão voltar ser ocupadas após o fim do processo de estabilização do solo — com o preenchimento das minas subterrâneas. Antes do problema, alguns desses bairros eram bem valorizados.

Vagner Paes, presidente da OAB em Alagoas, lembra que o município deverá fazer um novo plano diretor para definir o que pode — ou não — ser feito na área urbana afetada.

Todas as áreas que hoje estão sob posse da empresa só podem ter um objetivo: a construção de áreas em benefício da própria sociedade atingida e às expensas da mineradora.

Braskem registrou 282 imóveis

Segundo levantamento feito pelo Tribunal de Justiça de Alagoas, a Braskem já registrou em seu nome ao menos 282 imóveis. O levantamento foi feito a pedido da CPI da Braskem no Senado.

A coluna consultou alguns desses registros e encontrou imóveis com valores acima de R$ 3 milhões, como é o caso de uma edificação erguida em área de 900 metros quadrados no bairro do Farol — e que não foi demolida por estar em área de "criticidade 01", de desocupação voluntária.