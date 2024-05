Última pena de morte no país escondeu revolta de escravizados em AL em 1874

A história por trás do enforcamento de Francisco, um negro escravizado que foi o último condenado à pena de morte no Brasil, revela que havia uma intenção de rebelião contra as violências que sofriam em Pilar (AL).

Francisco (que não tinha sobrenome) foi executado em 28 de abril de 1876, acusado de matar o capitão João Evangelista de Lima e sua mulher, Josepha Martha de Lima, nos dias 26 e 27 de abril de 1874, respectivamente. Ele foi morto na estrebaria, e ela no dia seguinte à noite na casa da fazenda que viviam.

O processo foi tratado à época como sigiloso e, fora as autoridades, ninguém mais à época consultou ele. Ele foi "reencontrado" em 2022 após trabalho de recuperação de arquivos do Centro de Cultura e Memória e da Comissão de Gestão da Memória do TJ-AL (Tribunal de Justiça de Alagoas).