PM apura dados vazados da Patrulha Maria da Penha para pedir voto a vítimas

Após receber a mensagem, na semana passada, a advogada questionou o interlocutor sobre como a campanha conseguiu seu número. A resposta, afirma, é que se tratava de "uma lista do pessoal da Patrulha Maria da Penha". "Foi passado o nome e contato telefônico, o pessoal que trabalha com a tenente-coronel Danielli [sic]", dizia a mensagem.

Após reclamar, Isabelle recebeu a explicação que não teriam sido passados dados, mas "apenas" nome e telefone das pessoas.

A coluna tentou contato com o autor das mensagens, mas não houve resposta. Na manhã desta quinta-feira (26), o número destacava no perfil uma imagem com foto, nome e número da candidata. À tarde, a foto foi apagada, e o contato ficou sem imagem.

A advogada Isabelle Nemézio Imagem: Arquivo pessoal

Isabella diz que inicialmente ficou assustada e fez uma denúncia anônima à ouvidoria do governo do estado. Na quarta-feira (25) decidiu também expor o caso publicamente em sua rede social. Ela afirma que vai levar o caso ao MP (Ministério Público) para que se apure se o número foi realmente vazado de dentro da PM.



"Estou me sentindo completamente exposta, desrespeitada e constrangida. Haja vista que não há como mensurar quais e quantas pessoas tiveram acesso aos meus dados pessoais, dados esses que deveriam, por lei, ser protegidos e sigilosos, ainda mais por se tratar de um processo delicado e traumático para a minha vida", disse.

Candidata nega vazamento

A tenente-coronel Danielli afirmou ao UOL que ficou "assustada" ao saber da denúncia da advogada, que diz não conhecer. "Acho que ela nunca foi assistida pela patrulha, se não, saberia o tamanho da minha ética", afirma.