Globo cita 'censura' e aciona STF e STJ para tentar desfiliar TV de Collor

Trata-se de relação jurídica intrinsecamente relacionada com a liberdade de expressão e de programação. (...) O texto constitucional protege e garante a plena liberdade de informação jornalística em qualquer veículo de comunicação social e veda toda e qualquer censura de natureza política, ideológica e artística

TV Globo

Para a emissora, a situação "afronta a Constituição" ao obrigar um veículo de comunicação "a ceder seu conteúdo para ser transmitido por terceiro com quem não deseja contratar e que não possui confiança mútua ou alinhamento editorial."

Para ela, a liberdade de programação é "elemento central da liberdade de expressão."

Viola o texto constitucional obrigar meio de comunicação a ter seu nome e credibilidade associados a terceiro com quem não deseja ter relação --e ao conteúdo por ele criado, com o qual não se concorda

TV Globo

Além do mais, cita que teme como a cobertura eleitoral será feita em 2024. "A Globo ficará de mãos atadas caso a transmissão do pleito eleitoral local se dê em dissonância com os seus Princípios Editorais."