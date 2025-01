Guerra de PCC e CV em Jequié (BA) tem até câmeras para monitorar a polícia

Começou com um membro assassinado de uma delas, aí o rival foi lá e matou mais duas pessoas; depois para vingar, esse outro matou outras duas. Foi lá e cá. Dois desses casos já estão totalmente elucidados, e quatro pessoas foram identificadas.

Roberto Júnior

Carros da polícia fazem rondas em Jequié (BA) Imagem: Divulgação/SSP-BA

Na cidade, as facções são chamadas por "tudo 2" e "tudo 3", codinomes criados pelos membros em referência a cada um dos grupos —e que tem a ver com o número de letras da sigla. Nas paredes, é comum ver pichações com td2 ou td3.

Por conta das mortes em série, no domingo autoridades baianas enviaram reforços no domingo, que ocuparam as ruas da cidade. Até a tarde desta segunda-feira, as mortes cessaram.

As ações também chegaram ao presídio de Jequié, onde estão muitas lideranças dos dois grupos. A suspeita é que eles tenham comunicação e ordenem crimes de dentro do local, que passou por um pente-fino.