A presença dos militares na comissão alimentou o atrito entre a cúpula do Judiciário e o então presidente Jair Bolsonaro — que não se cansava de mencionar que as Forças Armadas tinham o dever de fiscalizar o processo eleitoral. Em agosto do ano passado, Bolsonaro disse, em discurso proferido em Brasília, que os militares iriam fazer "a coisa certa" e que estavam "se empenhando para que, cada vez mais, possamos ter transparência eleitoral".

Internamente, ministros do TSE torciam o nariz para a decisão de incluir as Forças Armadas na comissão. A ideia partiu de Luís Roberto Barroso, que presidiu a corte de maio de 2020 a fevereiro de 2022. Quando a presença dos militares entre os fiscalizadores passou a ser usada politicamente, Barroso não deu o braço a torcer. Disse que culpar o TSE era "colocar a culpa na vítima". E concluiu: "Mas queria deixar claro que a vítima não é tola, a vítima sabe conduzir as coisas".

Em caráter reservado, ministros do TSE negam que a decisão tenha sido previamente combinada entre o tribunal e o comando das Forças Armadas. Internamente, não houve qualquer resistência por parte dos ministros em retirar os militares da comissão.

Passado o governo Bolsonaro e, com ele, o tensionamento entre o Judiciário e o Executivo, tomar essa decisão ficou mais fácil para o TSE. Ao mesmo tempo, também ficou mais fácil para a caserna aceitá-la.

A previsão para as eleições de 2024, portanto, é de volta à normalidade, para citar o general Tomás Paiva. Ou seja: aos militares, será dada a tarefa de auxiliar na logística das urnas - incluindo o transporte dos equipamentos para locais de difícil acesso na Amazônia.