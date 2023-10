Ao fim do mandato, Bolsonaro já tinha subido vários tons. Chegou a acusar o Judiciário de dar uma mãozinha para viabilizar a vitória de Luiz Inácio Lula da Silva nas eleições. Precisava justificar sua derrota nas urnas.

O motivo da ofensiva de Pacheco contra o Supremo também tem viés eleitoreiro. Uma das bandeiras que impulsionou sua reeleição na presidência do Senado foi podar as asas do Supremo. Agora, dá satisfação ao eleitorado quando defende mandato para ministros da corte e limite para decisões monocráticas.

Em cima do mesmo discurso, Pacheco tenta se cacifar para as eleições de 2026. Alimenta o desejo de assumir o governo de Minas Gerais ao fim do mandato no Senado.

No STF, ministros vêem a discussão proposta por Pacheco como forma de retaliar decisões tomadas recentemente pelo tribunal. Uma ala de parlamentares não gostou de ver o Supremo ressuscitar discussões adormecidas no Congresso: a liberação do porte de maconha para consumo pessoal, a descriminalização do aborto e a fixação de regras para demarcação de terras indígenas.

O STF se tornou mais assíduo na pauta eleitoral a partir de 2018. Ao defender a Lava Jato, Bolsonaro prometeu dar ao então juiz Sergio Moro uma vaga no Ministério da Justiça e, na sequência, uma cadeira no tribunal. Em certo momento, a rota mudou. Mas o uso do Supremo como bandeira eleitoral já se mostrara eficaz.

Em 2022, tanto Bolsonaro quanto Lula usaram o STF na campanha. Bolsonaro seguiu atacando o tribunal para atrair ainda mais o eleitorado que defende o fechamento da Corte. Lula, para fazer o contraponto, defendeu o Supremo das críticas do adversário. Chegando ao poder, nomeou ministro do Supremo o advogado que o defendeu na Lava Jato, Cristiano Zanin.