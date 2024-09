Doações eleitorais sobem 40% e levantam suspeita sobre origem do dinheiro

Até ontem, a soma atingiu R$ 413 milhões, distribuídas para 78 mil candidaturas. Em média, R$ 5.279 por candidato.

A média, no entanto, fica distorcida com o recorte de gênero. São R$ 73 milhões para 21 mil candidaturas femininas, que resulta em uma média de R$ 3.453 por candidata. Por outro lado, os 57 mil candidatos do gênero masculino receberam, em média, R$ 5.961 em doações cada.