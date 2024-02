A diplomacia de Lula e o dilema do incômodo permanente dos poderosos

Na última semana, o Brasil, exercendo a presidência do G20, acolheu Ministros das Relações Exteriores e representantes de organizações internacionais no Rio de Janeiro para a primeira Reunião de Chanceleres do ano. O encontro não apenas movimentou o país, como colocou o Brasil nos holofotes da política internacional.

Sabemos que Lula busca, em seu terceiro mandato, reverter o isolamento internacional do Brasil, herança do governo anterior, e que deseja deixar a sua marca por meio de uma política externa ativa e ambiciosa. Além do interesse pessoal em questões globais, o presidente almeja, a cada ato, reconstruir a reputação do Brasil pela da comunidade internacional, ao mesmo tempo em que entende a política externa como um instrumento importante para o fortalecimento de sua liderança também do ponto de visto doméstico.

Se o envolvimento em controvérsias relacionadas a conflitos internacionais, como a guerra na Ucrânia, a situação em Gaza e a crise na Venezuela, por exemplo, tem constantemente colocado em teste a diplomacia brasileira, eventos como o G20, esse ano, e a COP 30, no ano que vem, surgem como oportunidades para que o Brasil ajuste a rota e promova uma abordagem positiva em áreas em que possui voz e credibilidade reconhecidas. Não à toa a agenda escolhida para o G20 gira em torno de temas como a luta contra a fome e a desigualdade, o enfrentamento da mudança climática e a modernização dos mecanismos de governança global.