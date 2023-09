Mais de 200 personalidades brasileiras pedem a criação do Dia Nacional da Democracia. Numa carta assinada por artistas, escritores e intelectuais como Chico Buarque, Gilberto Gil, Conceição Evaristo, Caetano Veloso e Sebastião Salgado, a campanha liderada pelo Instituto Vladimir Herzog vai sugerir o estabelecimento do dia 25 de outubro como o marco da defesa da democracia.

No dia 25 de outubro de 1975, o jornalista Vladimir Herzog morreu sob tortura nas dependências do Destacamento de Operações de Informação - Centro de Operações de Defesa Interna (DOI-CODI), em São Paulo. Durante anos o caso foi tratado oficialmente como suicídio, até que a hipótese foi rejeitada e o Estado admitiu que o jornalista foi vítima da repressão política. O caso é um marco decisivo no processo de redemocratização do Brasil.

A partir deste 7 de setembro, dia da independência, uma campanha de coleta de assinaturas será lançada e a petição será submetida ao estado brasileiro.