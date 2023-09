"O que é complicado não é o G20. É o mundo", disse ao UOL o assessor especial da presidência, Celso Amorim. "Que é complicado, isso é verdade. Essa complicação se exprime pela tentativa de reviver o G7", constatou.

Segundo o embaixador, um dos motivos do esvaziamento do G20 seria o esforço dos países ricos de levar, ao G7, parte da pauta que estava sendo tratada por mais de uma década no grupo que envolve as 20 maiores economias do mundo.

Esse não seria o único motivo. Sinal dessa tensão é a decisão do presidente da segunda maior potência do mundo, Xi Jinping, de não comparecer à cúpula. O motivo seria uma rivalidade com os indianos e uma indicação de que Pequim não está disposta a servir de trampolim para o governo ultranacionalista de Nova Deli.



G7 se recusa a aceitar proposta de declaração final e cúpula corre risco de fracassar

A guerra na Ucrânia também contaminou todo o processo negociador da declaração final, que corre até mesmo o risco de não ser alvo de um consenso. Vladimir Putin não estará presente. Mas sua diplomacia já deixou claro que Moscou vetará qualquer texto final que não reflita sua visão sobre o que ocorre em Kiev. O alerta foi dado por Sergey Lavrov, chanceler russo.

Para americanos e europeus, não existe a possibilidade de que o principal encontro de líderes no mundo não faça referência à guerra e à invasão promovida por Putin.