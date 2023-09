"Juntos, esses dois tipos de mecanismos - "duros" e "brandos" - formam um aparato opressivo do Estado, que é usado com diferentes níveis de intensidade, de acordo com a natureza e a força da dissidência social", disse Francisco Cox, especialista da Missão. "Isso mostra a capacidade do Estado de se adaptar para silenciar as críticas."

Um dos casos destacados pelo informe é o de um grupo de seis sindicalistas que exigiam melhores condições de trabalho. Eles, porém, foram condenados em 1º de agosto de 2023 a 16 anos de prisão depois de terem sido arbitrariamente presos e maltratados por mais de um ano.

"Ao criminalizar a participação em atividades legítimas, o Estado está silenciando e criando um efeito inibidor sobre qualquer pessoa que possa considerar participar de qualquer atividade que possa ser percebida como crítica ao governo", disse Patricia Tappatá Valdez, especialista da Missão.

"A falta de independência e as ações deliberadas das instituições judiciais e constitucionais, incluindo a Controladoria e o Conselho Nacional Eleitoral, restringem a capacidade dos líderes sociais e políticos de atuarem livremente. Essa dinâmica sufoca e suprime o debate político", alertou.

Preocupação sobre eleição de 2024

Esse contexto é particularmente alarmante no momento em que a Venezuela se aproxima das eleições presidenciais de 2024. Pelo menos três candidatos da oposição foram desqualificados pelo Conselho Nacional Eleitoral, juntando-se a outros políticos conhecidos que estão proibidos de concorrer a cargos públicos.