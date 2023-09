Os objetivos foram estabelecidos em 2015 e, neste ano, a comunidade internacional marca o "meio do caminho" até 2030. Mas das 17 metas estipuladas, apenas 10% estão no rumo de serem cumpridas. 30% delas estão estagnadas ou até em uma situação pior que há sete anos. Numa conferência com líderes nesta semana, governos se comprometeram a reverter a tendência.

Uma das metas mais ambiciosas estabelecidas pelos próprios governos — e que mais corre risco — é a de erradicar a pobreza extrema até 2030. Ou seja, que todos no planeta possam ter uma renda acima de US$ 2,15 por dia. Em 1900, a proporção do mundo nesta situação era de 63%. No ano de 1959, pela primeira vez, essa taxa foi de 50%. Em 2018, ela havia caído para 9%.

Mas zerá-la passou a ser um desafio, diante do impacto da covid-19, do desmonte de apoios governamentais e do redirecionamento de recursos para a ajuda aos países mais pobres.

No atual ritmo, o mundo chegará em 2030 ainda com 575 milhões de pessoas vivendo na extrema pobreza.

Outra meta que corre o sério risco de não ser atingida é a de erradicar a fome. Hoje, segundo a FAO, 725 milhões de pessoas vivem uma fome extrema. No atual ritmo de avanço social, ainda existirão 600 milhões de pessoas nessas condições em 2030.

Segundo o Unicef, dois terços dos indicadores relacionados a crianças estão fora do caminho para atingir as metas.