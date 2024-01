Argentina, Canadá, Colômbia, Egito, Honduras, Lesoto, Mali, Moçambique, Paraguai, Ruanda, Somália, Sudão e Síria tiveram uma morte de jornalista em cada país.

A ONG com sede em Genebra pede que os responsáveis por esses crimes sejam levados à Justiça o mais rápido possível. Em particular, eles insistem que a ONU deva investigar as circunstâncias exatas em que os jornalistas palestinos foram mortos desde 7 de outubro.

Aumento de mais de 20%

Em comparação com 2022, um ano marcado pelo início da guerra na Ucrânia e com 116 mortos, o aumento no número de vítimas é de pouco mais de 20%. Em 2012, o ano mais mortal desde o início do século, 141 jornalistas foram mortos, incluindo 35 na guerra na Síria.

Nos últimos cinco anos (2019 a 2023), os territórios mais perigosos para os profissionais da mídia foram a Faixa de Gaza (Palestina), com 81 mortos, seguida pelo México, com 61, e pela Ucrânia, com 39.

Em seguida, vieram o Paquistão, com 32 mortes, a Índia, com 31, o Afeganistão, com 29, as Filipinas, com 19, Honduras, com 14, e a Síria, com 14, seguidos pelo Haiti, com 12, e pela Somália, com 10.