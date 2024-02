Repressão na Venezuela desafia estratégia de Lula em reunião com Maduro

A proposta, portanto, foi a de promover um diálogo. Logo no início do mandato de Lula, o assessor especial do Planalto, Celso Amorim, viajou para Caracas e se reuniu tanto com Maduro como com a oposição.

Para completar, o Brasil voltou a abrir sua embaixada na Venezuela e, na semana passada, a representação passou a ter uma embaixadora.

Na avaliação do Brasil, a guerra na Ucrânia ainda abria as possibilidades para que a Venezuela pudesse voltar a exportar petróleo, diante da procura do Ocidente por um substituto do combustível russo. Sinalizações por parte dos EUA e da Europa indicavam que uma nova fase das relações com Maduro poderia ser estabelecida.

Medidas contra a oposição são denunciadas pela ONU

Mas o processo que havia sido iniciado passou a ser questionado nas últimas semanas. A Missão Internacional Independente sobre a Venezuela, criada pela ONU, expressou "profunda preocupação" com o destino de uma ativista de direitos humanos detida pelas autoridades venezuelanas e pediu ao governo Maduro para "pôr fim a uma onda de repressão contra opositores que está se intensificando em todo o país".

O alerta da missão foi dado depois que as forças de segurança venezuelanas detiveram Rocío San Miguel, presidente da organização Control Ciudadano, quando ela tentava embarcar em um voo com sua filha no Aeroporto Internacional Simón Bolívar.