Brasil opera para abafar 'crise das joias' com sauditas e quer investimento

No ano passado, as diferentes revelações sobre presentes que as autoridades da Arábia Saudita deram para Bolsonaro —e as tentativas de vendê-los— causaram um mal-estar doméstico e na região. Acostumados a distribuir presentes a chefes de Estado e de governo, os sauditas ficaram em uma saia justa com a descoberta de que houve uma tentativa de trazer os bens ao Brasil de forma ilegal, sem declará-los. As joias acabaram detidas pela Receita Federal no aeroporto de Guarulhos.

Fontes em Riad confirmaram ao UOL que houve uma "incompreensão" por parte de membros do regime do príncipe Mohamed Bin Salman.

Nos primeiros meses do governo Lula, contaminada por esse caso e pelas denúncias de graves violações de direitos humanos, Brasília hesitou em instalar um contato mais direto com os sauditas. O presidente brasileiro chegou a cancelar um jantar que teria com o príncipe, em Paris, poucas horas antes do evento, em junho. O argumento oficial naquele momento da parte do Palácio do Planalto era a sobrecarga da agenda do presidente.

A aproximação, portanto, foi por etapas. Em meados de 2023, os sauditas foram ao Brasil com uma delegação liderada por um ministro e empresários. Na ocasião, estiveram com o vice-presidente, Geraldo Alckmin, que chegou a devolver um presente que havia recebido dos sauditas.

As autoridades em Riad entenderam que, naquele momento, não havia outro procedimento possível a ser tomado pelo governo governo brasileiro.

A reaproximação foi consolidada com uma visita do presidente Lula ao país, no final de 2023. E, com ela, veio a completa neutralização da situação das joias. Estava aberto o caminho para retomar a agenda de investimentos.



Nos primeiros meses do governo de Jair Bolsonaro, as autoridades de Brasília anunciaram com pompas a intenção dos sauditas de investir US$ 10 bilhões no Brasil em dez anos. Mas a equipe bolsonarista apresentou propostas que não atendiam aos interesses sauditas. Os brasileiros insistiam em atrair investimentos para a área de infraestrutura, o que não era prioridade de Riad.