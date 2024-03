Denúncia de 'racismo' e 'colonialismo' agita polêmica judicial em Portugal

Um dos maiores processos político-financeiros nos últimos anos em Portugal é agora alvo de uma denúncia na Corte Europeia de Direitos Humanos, com o principal acusado alegando racismo e "colonialismo" por parte da Justiça portuguesa.

Conduzida por dois advogados brasileiros e integrada por ex-juízes do tribunal europeu, a queixa se refere ao polêmico luso-angolano Álvaro Sobrinho e se arrasta por mais de 13 anos nas cortes portuguesas.

Conhecido no meio jurídico português como o "Processo do Preto", o caso envolve o empresário com investimentos em empresas como a YooMee Africa e Hotspur Geothermal no Reino Unido, um Banco de Investimento nas Ilhas Maurício, investimentos imobiliários na Alemanha e na Suíça, além de projetos nas áreas hoteleira e financeira em Angola.