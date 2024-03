Conselho de Segurança deixa divisões de lado e condena terrorismo em Moscou

Ainda que não seja uma resolução, a declaração pública de todos os membros se contrasta com as acusações mútuas que vêm sendo feitas no Conselho entre os embaixadores dos EUA, Rússia ou China.

Neste sábado, os governos "expressaram sua mais profunda solidariedade e condolências às famílias das vítimas e ao povo russo, e desejaram uma recuperação rápida e completa aos feridos".

Na declaração, as potências ainda "reafirmaram que o terrorismo, em todas as suas formas e manifestações, constitui uma das mais sérias ameaças à paz e à segurança internacionais".

Os governos ainda "enfatizaram a necessidade de responsabilizar e levar à justiça os autores, organizadores, financiadores e patrocinadores desses atos repreensíveis de terrorismo".

Os membros do Conselho de Segurança ainda pediram que todos os governos "cooperem ativamente com o governo da Federação Russa, bem como com todas as outras autoridades relevantes nesse sentido".

Na declaração, os países "reiteraram que todos os atos de terrorismo são criminosos e injustificáveis, independentemente de sua motivação, onde, quando e por quem quer que sejam cometidos".