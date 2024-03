Justiça sobre Marielle é importante para toda sociedade brasileira, diz ONU

Em 2023, a ONU apontou que era necessário que os mandantes do crime enfrentassem a Justiça, e alertou que o ex-presidente, Jair Bolsonaro alimentou a violência política no país. "Não deveria haver impunidade: não apenas para aqueles que realmente executaram o assassinato de Marielle Franco, mas também para aqueles que presumivelmente o ordenaram", disse Jan Jarab, representante do Escritório de Direitos Humanos da ONU na América do Sul.

"Seu assassinato foi um caso emblemático, fazendo parte de uma preocupante tendência mais ampla de violência política - de discurso de ódio misógino, racista e homofóbico, assédio on-line e ameaças de morte e, em alguns casos, ataques reais contra mulheres, particularmente mulheres negras, e pessoas LGBTIQ na política local ou nacional, ativistas e jornalistas", disse.

"Esta tendência tem crescido nos últimos cinco anos, impulsionada em grande parte por apoiadores do ex-presidente Bolsonaro, que ele mesmo a alimentou", alertou.

Na sede das Nações Unidas, em Genebra, a cúpula da entidade ainda recebeu nos úlrimos anos Anielle Franco e Monica Benício, que também denunciaram os obstáculos por parte da gestão anterior em fazer o tema avançar.

"É encorajador que o novo governo esteja tomando uma posição forte contra o racismo e todas as formas de discriminação e a nomeação da irmã de Marielle Franco, Anielle, como ministra da Igualdade Racial envia uma mensagem poderosa", disse Jarab, ainda no ano passado.

"Entretanto, é claro que na sociedade brasileira a misoginia, o racismo e a homofobia são profundos. Esforços sustentados de toda a sociedade serão necessários para superar isto. O Escritório de Direitos Humanos da ONU está pronto para dar apoio ao Brasil a este respeito", completou o representante.