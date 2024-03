Relatora da ONU fala pela 1a vez em genocídio e pede embargo contra Israel

(c) Agir para garantir uma investigação completa, independente e transparente de todas as violações do direito internacional cometidas por todos os atores, incluindo aquelas que equivalem a crimes de guerra, crimes contra a humanidade e o crime de genocídio, incluindo

(i) cooperar com mecanismos internacionais independentes de apuração de fatos/ investigação e responsabilização;

(ii) encaminhar a situação na Palestina ao Tribunal Penal Internacional imediatamente, em apoio à sua investigação em andamento;

(iii)Cumprir suas obrigações de acordo com os princípios da jurisdição universal, assegurando investigações e processos genuínos de indivíduos suspeitos de terem cometido, ajudado ou instigado o cometimento de crimes internacionais, inclusive genocídio, começando por seus próprios cidadãos;

(d) Assegurar que Israel, assim como os Estados que foram cúmplices no genocídio de Gaza, reconheçam os danos colossais causados, comprometam-se com a não repetição, com medidas de prevenção, com reparações completas, incluindo o custo total da reconstrução de Gaza, para o qual se recomenda o estabelecimento de um registro de danos com um processo de verificação e de reivindicações em massa;

(e) Desenvolver um plano para pôr fim ao status quo ilegal e insustentável que constitui a causa principal da última escalada, que acabou culminando no genocídio de Gaza, inclusive por meio da reconstituição do Comitê Especial da ONU contra o Apartheid para abordar de forma abrangente a situação na Palestina, e estar pronto para implementar medidas diplomáticas, econômicas e políticas previstas na Carta das Nações Unidas em caso de descumprimento por parte de Israel;