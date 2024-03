Brasil quer Israel investigado e apoia relatora da ONU que cita genocídio

Ao tomar a palavra, a diplomacia brasileira "agradeceu" o informe da Relatora Especial sobre a "terrível situação dos direitos humanos" nos territórios palestinos ocupados.

"A escalada da violência cometida pelos militares e colonos israelenses atingiu níveis alarmantes nos últimos anos", disse o embaixador brasileiro Tovar da Silva Nunes. "O atual conflito em Gaza resultou em trágicas perdas de vidas, e condenamos o uso da fome e da destruição da infraestrutura de saúde como armas de guerra", disse.

"Denunciamos tanto os ataques terroristas do Hamas quanto a resposta desproporcional e indiscriminada de Israel", insistiu.

Segundo ele, o Brasil defende um cessar-fogo imediato, conforme descrito na Resolução 2728 do Conselho de Segurança da ONU, e pede a libertação incondicional dos reféns, a entrega contínua de ajuda humanitária e iniciativas para uma solução de dois Estados.

"O presidente Lula manifestou apoio aos procedimentos da África do Sul na Corte Internacional de Justiça para investigar as possíveis violações de Israel à Convenção para a Prevenção e Punição do Crime de Genocídio. O reconhecimento do caso pela Corte e a emissão de medidas imediatas são passos significativos para a responsabilização", declarou o embaixador.

"O Brasil enfatiza a necessidade de investigar as violações de direitos humanos cometidas por Israel", disse o diplomata. Para ele, os autores desses atos precisam ser "responsabilizados".