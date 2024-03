Instituto Marielle Franco e ativistas exigem na ONU justiça por vereadora

Segundo ela, trata-se de passo positivo, mas alerta que ainda falta a acusação e condenação dos culpados. "Ninguém foi oficialmente responsabilizado até o momento, pois todos os supostos executores e autores intelectuais estão sob prisão preventiva", afirmou.

Num apelo ao Conselho da ONU, a ativista chama a atenção da comunidade internacional para o "esquema exposto" por trás dos assassinatos de Marielle e Anderson: "um exemplo ultrajante que reflete os impactos históricos da impunidade estrutural em casos de violações de direitos humanos cometidas por agentes do Estado e ex-agentes do Estado no Brasil".

O fato de os supostos executores serem ex-policiais militares e de os que supostamente ordenaram o crime serem autoridades de alto escalão indica conexões preocupantes entre o crime organizado, a polícia e a política local no Rio de Janeiro.

Lígia Batista, diretora executiva do Instituto Marielle Franco

Segundo ela, Marielle "ainda está movimentando as estruturas de poder". "Nós continuaremos lutando por justiça, defendendo sua memória, divulgando seu legado e plantando suas sementes para um novo futuro, marcado pelo cumprimento dos direitos fundamentais e pela dignidade para todos", afirmou.

No último fim de semana, o deputado federal Chiquinho Brazão (União-RJ), o conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro Domingos Brazão e o delegado da Polícia Civil Rivaldo Barbosa foram presos preventivamente pela Polícia Federal por determinação do ministro Alexandre de Moraes, do STF. Os irmãos Brazão são suspeitos de ser mandantes do assassinato e o delegado, de obstrução de justiça — todos negam envolvimento no caso.

Além do Instituto Marielle Franco, as seguintes entidades nacionais e estrangeiras apoiaram a iniciativa de levar o caso para a ONU: