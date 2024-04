Em queixa para ONU, governo é acusado de lentidão na proteção a ativistas

Outra queixa se refere à “falta de celeridade no processo de restabelecimento do Conselho Deliberativo do Programa de Proteção aos Defensores de Direitos Humanos, Comunicadores e Ambientalistas". O Conselho Deliberativo é o espaço onde são realizadas discussões sobre os casos que são apresentados ao Programa e que precisam de proteção.

“Em 2016, a sociedade civil foi excluída desse espaço de discussão, o que comprometeu seriamente o seu funcionamento. Aos poucos, o conselho foi perdendo o seu caráter, e suas atividades foram paralisadas em meio ao processo de precarização da política pública de proteção aos DDHs, ainda no mandato do ex-Presidente da República Jair Bolsonaro, no ano de 2021. Porém, em um ano e quatro meses do mandato do Presidente Lula, o cenário permanece, na prática, o mesmo”, lamentam as entidades.

Desde novembro de 2022, as entidades têm reivindicado ao governo federal eleito a reestruturação do Conselho e sua instalação. Apenas em dezembro de 2023, o decreto que prevê a recomposição Conselho foi publicado.

O Comitê Brasileiro enviou ofício no dia 13 de março ao governo solicitando informações sobre a eleição da sociedade civil para recomposição do Conselho Deliberativo. O órgão deliberativo não se reúne há anos, fazendo com que inúmeros casos de defensoras e defensores de direitos humanos que possuem pedido de ingresso, não sejam analisados.

Foi apenas em 1 de abril de 2024 que foi instituída a Comissão Eleitoral do Processo de Chamamento Público para eleição de organizações da sociedade civil e movimentos sociais para composição do Conselho.

Precarização do Programa de Proteção