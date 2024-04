Samba desembarca na ONU com mensagem de luta e hino contra o racismo

A iniciativa do governo vem num momento em que a sociedade civil e ativistas questionam a lentidão por parte da administração em implementar a mudança radical nas políticas sociais, depois de quatro anos de um desmonte da pauta de direitos humanos por parte do governo de Jair Bolsonaro.

Ao lado dos EUA, o governo brasileiro assumirá a liderança dos debates e das negociações para a criação de uma Declaração de Direitos Humanos dos Afrodescendentes, que terá o peso de um tratado internacional.

Neste contexto - e como base da negociação - o evento vai debater o racismo ambiental, justiça reparatória, discriminação e desigualdade racial, xenofobia, educação e letramento racial, migração e refúgio de afrodescendentes e representatividade.

Além da participação do governo, ONGs e ativistas como Sueli Carneiro vão denunciar ao longo da semana o racismo, violência policial e desafios enfrentados pela população negra no Brasil. O encontro coincide com a visita da relatora da ONU para a defesa de ativistas, Mary Lawlor, e uma onda de violência contra ambientalistas e líderes comunitários.

O reposicionamento do governo não é apenas simbólico. No aspecto diplomático, a iniciativa interessa ao governo que tenta, depois de seis anos de ausência na África, retomar seu protagonismo no continente e ampliar as alianças. Isso inclui um reforço da cooperação com os países da CPLP e Caribe. Dentro do Itamaraty, porém, vozes críticas alertam que, apesar das boas intenções e de uma mudança no diálogo, a estratégia diplomática para a África é ainda uma incógnita.