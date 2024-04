Brasil assume papel de cabo eleitoral para entrada da Palestina na ONU

O Brasil deixou o órgão no final do ano passado, ao final de dois anos de mandato. Ainda assim, não deixou de fazer campanha pelos palestinos, e o chanceler Mauro Vieira deve fazer uma viagem até Nova York para fazer discursar na reunião, antes de uma votação. Nos últimos dias, o chefe da diplomacia brasileira e embaixadores estiveram em contato com governos europeus, árabes, sul-americanos e de outras regiões para particular a campanha palestina.

O papel do Brasil, conforme o UOL revelou no mês passado, foi fechado num entendimento entre Mauro Vieira e o chanceler palestino, Riyad Al Maliki. O brasileiro esteve na Cisjordânia para conversas, para defender a necessidade de um cessar-fogo e a criação e reconhecimento de um Estado palestino.

Em 2012, a Assembleia Geral da ONU votou para dar aos palestinos o status de membro observador na organização, o que permite que seus diplomatas participem dos debates, mas sem direito a voto. Naquele momento, apenas nove países votaram contra, entre eles, EUA e Israel.

A decisão de retomar o processo mais amplo ocorre diante do risco de que a guerra em Gaza abra caminho para novas invasões de terras por parte de israelenses. Só na Cisjordânia, existem mais de 700 checkpoints hoje, ampliando a tensão e o controle sobre as cidades palestinas.

Os palestinos admitem que o veto americano no Conselho de Segurança pode ser o maior obstáculo. Para fazer parte da campanha, agora contam com a adesão do Brasil.

Para o Itamaraty, a adesão como membro pleno é um passo importante para a garantia de que um acordo de paz estabeleça de forma explícita a criação de dois Estados —palestino e israelense—, com suas fronteiras reconhecidas internacionalmente.