Na ONU, mulheres negras cobram de Portugal responsabilização por escravidão

A declaração foi emitida depois que o governo de Portugal, durante os debates na ONU, fez um discurso de combate ao racismo. Mas não assumiu qualquer compromisso e nem ofereceu medidas de reparação diante da escravidão.

Segundo a delegação portuguesa, o combate ao racismo é uma prioridade no país. Portugal admitiu que esse fenômeno "tem uma história". Mas se limitou a dizer que se trata de uma "história do comércio transatlântico de escravos, que acreditamos ter constituído um crime contra a humanidade e a história do colonialismo".

A delegação de Lisboa destacou como, na próxima semana, o país comemora os 50 anos da Revolução dos Cravos e que aquele acontecimento de 1974 também tinha como objetivo a descolonização.

A diplomacia portuguesa admitiu a "importância de olhar para o passado e processos de reconciliação". Mas insistiu que tem os "olhos no futuro" para "soluções concretas" para que os afrodescendentes tenham seus direitos respeitados.

Sequestro, discriminação e violência

Diante da fala, a reação das mulheres negras brasileiras foi quase imediata.